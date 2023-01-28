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В Новосибирске изменят маршруты двух троллейбусов из-за строительства четвертого моста

Фото В Новосибирске изменят маршруты двух троллейбусов из-за строительства четвертого моста
Фото В Новосибирске изменят маршруты двух троллейбусов из-за строительства четвертого моста

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Маршруты двух троллейбусов — № 13 и № 36 изменятся в Новосибирске из-за строительства четвертого моста через Обь.

В Новосибирске троллейбусы № 13 и 36 изменят схему движения из-за строительства четвертого моста. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Троллейбусы временно будут идти по следующим маршрутам:

№ 13 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Танковая, ул. Ипподромская, ул. Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении Красного проспекта и ул. Крылова, Красный проспект, ул. Писарева, ул. Ипподромская, ул. Танковая, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская»;

— № 36 — конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная», ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурникова, ул. Фрунзе, Красный проспект, площадь им. Калинина, Красный проспект, ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Доватора, конечный остановочный пункт «Ул. Лазурная».

Как уточнили в муниципалитете, такая схема будет действовать с 21 часов 28 января и до 12 часов 29 января.

Ограничения связаны с монтажом пролета четвертого моста и отключением электричества в районе площади Будагова.

Как ранее писал Сиб.фм, в январе готовность четвёртого моста через Обь в Новосибирске оценили в 65%.

По данным застройщика, отставание от графика при возведении четвертого моста через Обь связано с пандемией коронавируса и антироссийскими санкциями.

В то же время сдать объект планируют в срок — до конца 2023 года.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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