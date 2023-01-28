В Новосибирске каток на Михайловской набережной закроют 28 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Самый длинный в России каток, расположенный на Михайловской набережной Новосибирска, закроется 28 февраля.

Каток на Михайловской набережной Новосибирска, который официально признан самым длинным в России, закроется 28 февраля. Об этом Сиб.фм сообщили в мэрии в ответ на запрос.

Там отметили, что работы по демонтажу новогодних украшений в городе уже началась.

До 10 февраля пешеходную часть улицы Ленина откроют для движения автотранспорта.

Кроме того, в день открытия движения по Ленина, 10 февраля, также начнётся демонтаж главной городской новогодней ёлки. По плану, её должны разобрать за 3 дня.

Как ранее писал Сиб.фм, 24 декабря, в Новосибирске открыли самый длинный каток в России на Михайловской набережной. Открытие катка стало завершением предпоследнего дня Первого Всероссийского съезда Дедов Морозов.

Напомним, в январе 2023 года новосибирец пожаловался, что 2 часа простоял в очереди на каток.