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общество

В Новосибирске посетитель ресторана GUSI устроил скандал из-за чихуахуа

Фото В Новосибирске посетитель ресторана GUSI устроил скандал из-за чихуахуа
Фото В Новосибирске посетитель ресторана GUSI устроил скандал из-за чихуахуа

Фото: https://ru.freepik.com/author/vladimirpolikarpov

Персонал ресторана GUSI в Новосибирске вызвал ГБР из-за конфликта с клиентом, который пришел в заведение с собакой.

В Новосибирске посетитель пришел в ресторан GUSI в Академгородке с собакой породы чихуахуа. Администратор вынуждена была вызвать наряд ГБР, поскольку находиться в заведении с животными запрещено.

Как рассказали очевидцы инцидента, мужчина сначала спросил разрешения находиться в зале с собакой. Однако, получив отказ, он забрался на диван и громко спросил у остальных отдыхающих, не возражают ли они против нахождения рядом чихуахуа.

После вызова в заведение охраны клиент покинул ресторан. Впрочем, спустя некоторое время он вернулся уже без домашнего животного. Как выяснилось, посетитель является частым гостей заведения.

Как ранее писал Сиб.фм, накануне мужчина с ножом угрожал продавцу алкомаркета. Покупатель утверждал, что является "полковником полиции".

Напомним, 26 января сотрудники транспортной полиции сняли с самолета, вылетавшего рейсом «Новосибирск — Нерюнгри», неадекватную семейную пару, устроившую скандал с одним из пассажиров. Перепалка между пассажирами произошла во время вылета самолёта из Толмачёво.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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