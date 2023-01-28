Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

В Новосибирске зарплатные ожидания выросли на 40% в 2023 году

Фото В Новосибирске зарплатные ожидания выросли на 40% в 2023 году
Фото В Новосибирске зарплатные ожидания выросли на 40% в 2023 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Зарплатные ожидания работающих граждан в Новосибирской области в 2023 году выросли на 20-40%.

Аналитики центра "Зарплата.ру" фиксируют рост зарплатных ожиданий в Новосибирской области в 2023 году. Жители региона рассчитывают на большие заработки на фоне оттока специалистов и кадрового голода в некоторых отраслях.

Так, ожидания по уровню зарплат у представителей отдельных профессий выросли сразу на 40%. Речь идет, к примеру об операторах производственных линий.

Больше планируют получать разнорабочие, токари, фрезеровщики и разнорабочие — они хотят на 20% денег больше, чем годом ранее.

Сварщики также ожидают повышения зарплат на 8-10%.

Как ранее писал Сиб.фм, зарплата водителей скорой помощи в Новосибирске составляет 35-40 тысяч рублей в месяц. Столько сотрудники "неотложки" стали получать после индексации.

Ранее в Новосибирске были опубликованы вакансии с зарплатой 100 тысяч рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25783
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
24104
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23793
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
18069
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
18066
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
15495
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13023
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика