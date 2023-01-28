В Новосибирске зарплатные ожидания выросли на 40% в 2023 году

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Зарплатные ожидания работающих граждан в Новосибирской области в 2023 году выросли на 20-40%.

Аналитики центра "Зарплата.ру" фиксируют рост зарплатных ожиданий в Новосибирской области в 2023 году. Жители региона рассчитывают на большие заработки на фоне оттока специалистов и кадрового голода в некоторых отраслях.

Так, ожидания по уровню зарплат у представителей отдельных профессий выросли сразу на 40%. Речь идет, к примеру об операторах производственных линий.

Больше планируют получать разнорабочие, токари, фрезеровщики и разнорабочие — они хотят на 20% денег больше, чем годом ранее.

Сварщики также ожидают повышения зарплат на 8-10%.

Как ранее писал Сиб.фм, зарплата водителей скорой помощи в Новосибирске составляет 35-40 тысяч рублей в месяц. Столько сотрудники "неотложки" стали получать после индексации.

Ранее в Новосибирске были опубликованы вакансии с зарплатой 100 тысяч рублей.