В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
Перед пропажей новосибирский студент Степан Малков оставил прощальный пост в соцсетях.
В день своего исчезновения Степан Малков опубликовал на своей странице Вконтакте прощальные сообщения. В них он написал, что находится в глубокой депрессии, а также неоднократно говорил о себе в женском роде.
Парень обратился к своим друзьям, отметив, что их отношения получились сложными.
Труп пропавшего 11 января студента Степана Малкова обнаружили в одном из садовых сообществ в Новосибирском районе области. Тело 18-летнего парня нашли накануне, 28 января.
«Следственными органами по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Новосибирском районе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает издание.
с 11 января студент Степан Малков не выходил на связь со своей семьей, предполагалось, что он может находиться в Октябрьском или Ленинском районах.
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