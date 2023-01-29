В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Перед пропажей новосибирский студент Степан Малков оставил прощальный пост в соцсетях.

В день своего исчезновения Степан Малков опубликовал на своей странице Вконтакте прощальные сообщения. В них он написал, что находится в глубокой депрессии, а также неоднократно говорил о себе в женском роде.

«Всё плохо. Очень плохо. Сейчас будет такое письмо с откровениями, что ли... Если этот пост опубликован, сорри, я труп. Без шуток. Не хочу писать прямо, чтобы не пугать...»

Парень обратился к своим друзьям, отметив, что их отношения получились сложными.

Труп пропавшего 11 января студента Степана Малкова обнаружили в одном из садовых сообществ в Новосибирском районе области. Тело 18-летнего парня нашли накануне, 28 января.

«Следственными органами по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Новосибирском районе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает издание.

В полиции уточнили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

с 11 января студент Степан Малков не выходил на связь со своей семьей, предполагалось, что он может находиться в Октябрьском или Ленинском районах.