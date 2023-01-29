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В Новосибирске единую выплату семьи с детьми получат 3 февраля

Фото В Новосибирске единую выплату семьи с детьми получат 3 февраля
Фото В Новосибирске единую выплату семьи с детьми получат 3 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Социальном фонде России обозначили точный срок получения пособия для семей с детьми до 3 лет.

С января 2023 года поменялся порядок выплат пособий на детей до 3 лет. Теперь этим занимаются не органы соцзащиты, а Социальный фонд России. В связи с передачей дел в январе выплата была осуществлена 13 января, однако в следующем месяце всё вернётся на свои места.

"Начиная с марта, выплата на первого ребенка будет осуществляться третьего числа каждого нового месяца – в Единый день доставки детских пособий Социального фонда. Средства будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март", — рассказали в Социальном фонде России.

В этом же порядке выплачиваться будет единое пособие. Напомним, в конце декабря прошлого года депутаты Заксобрания Новосибирской области объединили в одно разные выплаты на детей, в том числе – и те, которые полагаются беременным. На сегодняшний день в нашем регионе такое пособие получают 14 тысяч семей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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