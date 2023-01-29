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общество

Житель Новосибирска пожаловался на некачественную уборку снега на Котовского

Фото Житель Новосибирска пожаловался на некачественную уборку снега на Котовского
Фото Житель Новосибирска пожаловался на некачественную уборку снега на Котовского

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирец обратил внимание на снегоуборочную машину, которая рассыпала реагент на сильно заснеженном участке дороги.

В Новосибирске местный житель пожаловался на некачественную уборку снега на улице Котовского. Об этом сообщил читатель группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Горожанина возмутило, что машина рассыпала некий «реагент» вместо уборки заснеженной дороги.

«Сегодня наблюдал такую картину. На улице Котовского ехал КамАЗ и спереди у него был скребок для уборки снега. Но вместо этого он ехал и рассыпал в эту снежную кашу соль или бионорд. По этой улице авто дном шоркают, а они рассыпают химию вместо уборки», — написал очевидец.

Новосибирцы с трудом пережили обильные снегопады в минувшую субботу, 28 января. Ранее Сиб.фм сообщал, что испытание на дорогах ожидает автолюбителей и сегодня

"29 января в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -9, -11 С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", – предупреждали ранее в Западно-Сибирском УГМС.

В понедельник, 30 января, температура составит – 8... – 10 градусов. Снегопады продолжатся и в начале следующей недели.

Напомним, сегодня в Новосибирске пассажиры вытолкали застрявший в снегу троллейбус № 22 на МЖК.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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