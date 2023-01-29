Житель Новосибирска пожаловался на некачественную уборку снега на Котовского

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирец обратил внимание на снегоуборочную машину, которая рассыпала реагент на сильно заснеженном участке дороги.

В Новосибирске местный житель пожаловался на некачественную уборку снега на улице Котовского. Об этом сообщил читатель группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Горожанина возмутило, что машина рассыпала некий «реагент» вместо уборки заснеженной дороги.

«Сегодня наблюдал такую картину. На улице Котовского ехал КамАЗ и спереди у него был скребок для уборки снега. Но вместо этого он ехал и рассыпал в эту снежную кашу соль или бионорд. По этой улице авто дном шоркают, а они рассыпают химию вместо уборки», — написал очевидец.

Новосибирцы с трудом пережили обильные снегопады в минувшую субботу, 28 января. Ранее Сиб.фм сообщал, что испытание на дорогах ожидает автолюбителей и сегодня

"29 января в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -9, -11 С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы", – предупреждали ранее в Западно-Сибирском УГМС.

В понедельник, 30 января, температура составит – 8... – 10 градусов. Снегопады продолжатся и в начале следующей недели.

Напомним, сегодня в Новосибирске пассажиры вытолкали застрявший в снегу троллейбус № 22 на МЖК.