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Под Новосибирском нашли мертвым пропавшего 3 недели назад назад 49-летнего мужчину

Фото Под Новосибирском нашли мертвым пропавшего 3 недели назад назад 49-летнего мужчину
Фото Под Новосибирском нашли мертвым пропавшего 3 недели назад назад 49-летнего мужчину

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области нашли мертвым пропавшего 49-летнего мужчину.

В воскресенье, 29 января, под Новосибирском нашли мертвым 49-летнего Александра Гаврикова. Он пропал 10 января. О нахождении тела сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Подробным выяснением обстоятельств смерти займутся следователи, врачи и криминальные эксперты.

Александр Гавриков пропал 10 января из села Тальменка Искитимского района. В день его пропажи в Новосибирской области была температура около -30 градусов. Известно, что дом погибшего стоит в отдалении от остальных зданий села.

Ранее Сиб.фм сообщал, что покончивший с собой в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку.

Также двое прохожих, прогуливаясь по Бугринской роще в Кировском районе Новосибирска, обнаружили в снегу труп замерзшего мужчины. Тело обнаружилось недалеко от Бугринского моста. Мужчины не стали сообщать о находке в полицию, однако указали его местоположение.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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