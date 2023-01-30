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Под Новосибирском похоронят погибшего в ходе СВО Андрея Сыздыкова

Фото Под Новосибирском похоронят погибшего в ходе СВО Андрея Сыздыкова
Фото Под Новосибирском похоронят погибшего в ходе СВО Андрея Сыздыкова

Фото: администрация Куйбышевского района НСО

В Новосибирской области пройдёт прощание с сибиряком Андреем Сыздыковым, погибшим в ходе выполнения задач СВО.

Уроженец Куйбышевского района Новосибирской области Андрей Сыздыков погиб в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в районной администрации.

«Андрей Сыздыков учился в Венгеровской школе № 1, затем поступил в Куйбышевский политехнический колледж на специальность «Мастер отделочных и строительных работ», – рассказали в администрации.

Прощание с Андреем Сыздыковым пройдёт 31 января в деревне Бергуль, на улица Северная, 4, квартира 2. Похороны назначены на 15:30.

Ранее стало известно о смерти ещё одного участника спецоперации Андрея Кореннова. Мужчина ушёл в зону СВО из Татарского района. Известие о гибели бойца родственники получили после Нового года. С ним попрощались сегодня.

Напомним, 28 января в Сузунском районе похоронили добровольца СВО Николая Кудрявцева, который ценой своей жизни спас боевых товарищей в ЛНР.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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