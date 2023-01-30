Появились новые версии суицида 11-летнего пятиклассника в Новосибирске

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Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит причины суицида 11-летнего школьника в Новосибирске: конфликт с матерью отошёл на второй план.

После трагедии, которая произошла в одной из квартир на улице Макаренко в Новосибирске 26 января, началась доследственная проверка. К процессу были подключены и следователи, и полицейские, и органы соцзащиты.

По одной из версий, которая рассматривалась изначально, ребёнок мог покончить с собой после ссоры с матерью. Она воспитывала двух детей одна, семья недавно переехала из Кузбасса.

Однако сегодня рассматриваются и другие версии, в том числе школьный конфликт. Правоохранители посетили школу №78, где учился пятиклассник.

«Первоначально рассматривалась эта версия, исходя из записки, но сейчас это не настолько явно. Могут быть и другие причины, они также рассматриваются»,

— заключила уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

В этот понедельник, 30 января, в три часа дня, соберётся комиссия по делам несовершеннолетних: на ней представители правоохранительных органов и соцзащиты подведут итоги доследственной проверки, которая должна выявить причины суицида 11-летнего школьника.