Появились новые версии суицида 11-летнего пятиклассника в Новосибирске

Фото из архива Сиб.фм
Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит причины суицида 11-летнего школьника в Новосибирске: конфликт с матерью отошёл на второй план.
После трагедии, которая произошла в одной из квартир на улице Макаренко в Новосибирске 26 января, началась доследственная проверка. К процессу были подключены и следователи, и полицейские, и органы соцзащиты.
По одной из версий, которая рассматривалась изначально, ребёнок мог покончить с собой после ссоры с матерью. Она воспитывала двух детей одна, семья недавно переехала из Кузбасса.
Однако сегодня рассматриваются и другие версии, в том числе школьный конфликт. Правоохранители посетили школу №78, где учился пятиклассник.
«Первоначально рассматривалась эта версия, исходя из записки, но сейчас это не настолько явно. Могут быть и другие причины, они также рассматриваются»,
— заключила уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
В этот понедельник, 30 января, в три часа дня, соберётся комиссия по делам несовершеннолетних: на ней представители правоохранительных органов и соцзащиты подведут итоги доследственной проверки, которая должна выявить причины суицида 11-летнего школьника.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают