В Новосибирске 1 февраля заработают троллейбусы с автономным ходом

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новые троллейбусы в Новосибирске начнут работать по изменённому маршруту №36.

В Новосибирске на линию выйдут троллейбусы с автономным ходом. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть. По его словам, муниципалитет получил девять новых троллейбусов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Сейчас уделили внимание троллейбусам. В рамках нацпроекта БКД в Новосибирск поступила партия из девяти троллейбусов с автономным ходом. Еще 49 единиц мы получим в 2024 году», — указал градоначальник.

Троллейбус будет работать маршруте №36. Он свяжет Лазурную улицу и железнодорожный вокзал Новосибирск-главный. По словам Анатолия Локтя, преимущество новых единиц техники в том, что их можно использовать там, где не проложили контактную сеть.

Ранее Сиб.фм сообщал, что троллейбус №36 с 1 февраля текущего года изменит схему движения. Из маршрута троллейбуса №36 исключат несколько остановок: Красный проспект, улица Державина, Красный проспект, площадь Инженера Будагова, улица Большевистская. С 1 февраля маршрут затронет новые улицы. Среди них Фрунзе (на участке от Красного проспекта до площади им. Кондратюка), проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, улица Ленина (только в прямом направлении), площадь им. Гарина-Михайловского.

Напомним, ранее застрявшая на дороге фура создала пробку из троллейбусов в Новосибирске.