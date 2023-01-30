Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске 1 февраля заработают троллейбусы с автономным ходом

Фото В Новосибирске 1 февраля заработают троллейбусы с автономным ходом
Фото В Новосибирске 1 февраля заработают троллейбусы с автономным ходом

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новые троллейбусы в Новосибирске начнут работать по изменённому маршруту №36.

В Новосибирске на линию выйдут троллейбусы с автономным ходом. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть. По его словам, муниципалитет получил девять новых троллейбусов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Сейчас уделили внимание троллейбусам. В рамках нацпроекта БКД в Новосибирск поступила партия из девяти троллейбусов с автономным ходом. Еще 49 единиц мы получим в 2024 году», — указал градоначальник.

Троллейбус будет работать маршруте №36. Он свяжет Лазурную улицу и железнодорожный вокзал Новосибирск-главный. По словам Анатолия Локтя, преимущество новых единиц техники в том, что их можно использовать там, где не проложили контактную сеть.

Ранее Сиб.фм сообщал, что троллейбус №36 с 1 февраля текущего года изменит схему движения. Из маршрута троллейбуса №36 исключат несколько остановок: Красный проспект, улица Державина, Красный проспект, площадь Инженера Будагова, улица Большевистская. С 1 февраля маршрут затронет новые улицы. Среди них Фрунзе (на участке от Красного проспекта до площади им. Кондратюка), проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, улица Ленина (только в прямом направлении), площадь им. Гарина-Михайловского.

Напомним, ранее застрявшая на дороге фура создала пробку из троллейбусов в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25310
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
24105
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
16061
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13961
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12316
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
10613
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9566
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36