В Новосибирске с 1 февраля похолодает до -22 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Резкое похолодание ожидается в Новосибирске с начала февраля.

В Новосибирске с начала февраля сильно похолодает. Об этом предупредили синоптики.

Причиной резкого прихода морозов в регион станут очаги высокого давления. Если во вторник, 31 января, ночная температура составит до -14 градусов, то уже 1 февраля возможно похолодание до -20 градусов. Уже на следующий день температура воздуха опустится до -22 градусов ночью и до -14 — днём.

В течение дня также возможны небольшие осадки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что по общему представлению основных погодных агрегаторов России, солнечных дней в феврале в Новосибирске и его окрестностях ожидается не более пары-тройки. Температурный фон первой февральской декады сохранится на достаточно холодном уровне.

Все дни, кроме двух-трёх, будут пасмурными, зато осадков почти не ожидается, уверяют эксперты регионально Росгидромета. А вот классические февральские метели, согласно данным с метеоспутников, в нынешнем году отменяются.

Напомним, ранее синоптик назвала дату окончания снегопадов в Новосибирске.