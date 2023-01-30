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В Новосибирской области автомобиль сгорел в гараже из-за хлопка газа

Фото В Новосибирской области автомобиль сгорел в гараже из-за хлопка газа
Фото В Новосибирской области автомобиль сгорел в гараже из-за хлопка газа

Фото: группа «АСТ-54» (носит иллюстративный характер)

В Венгеровском районе Новосибирской области в гараже из-за хлопка газа сгорел автомобиль.

По сообщению руководителя ГУ МЧС Новосибирской области Виктора Орлова, в субботу, 28 января, в Венгеровском районе региона в одном из гаражей произошел хлопок газа из-за которого сгорел автомобиль.

«Хлопок газовоздушной смеси произошел в гараже на территории Венгеровского района 28 января из-за разгерметизации газобаллонного автомобильного оборудования. Произошло разрушение гаража и возгорание автомобиля, находящегося внутри», — рассказал глава ведомства.

Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель ГАЗ погиб при столкновении с грузовиком Volvo под Новосибирском.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар
Венгеровский район
автомобиль
гараж
газовые баллоны
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