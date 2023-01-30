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общество

Жителей Новосибирской области начали штрафовать за выезд на лед на транспорте

Фото Жителей Новосибирской области начали штрафовать за выезд на лед на транспорте
Фото Жителей Новосибирской области начали штрафовать за выезд на лед на транспорте

Freepik, authors: Patrick Daxenbichler

За неделю в Новосибирской области 11 человек получили штрафы за выезд на лед на транспорте.

Начальник управления ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил, что за неделю в регионе 11 человек получили штрафы за выезд на лед на транспорте, пишет Прецедент.

«По результатам проведенных проверок в Ордынском и Купинском районах привлечено к ответственности 11 физических лиц за выезд на технике на лед», – поделился начальник главного управления МЧС.

Орлов отметил, что сейчас сотрудники МЧС в регионе проводят профилактические мероприятия по безопасности на водных объектах.

Напомним, жительница Новосибирска оплатила более 40 штрафов за превышение скорости.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
лед
транспорт
штрафы
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