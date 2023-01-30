Жителей Новосибирской области начали штрафовать за выезд на лед на транспорте

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За неделю в Новосибирской области 11 человек получили штрафы за выезд на лед на транспорте.

Начальник управления ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов в ходе аппаратного совещания в правительстве региона сообщил, что за неделю в регионе 11 человек получили штрафы за выезд на лед на транспорте, пишет Прецедент.

«По результатам проведенных проверок в Ордынском и Купинском районах привлечено к ответственности 11 физических лиц за выезд на технике на лед», – поделился начальник главного управления МЧС.

Орлов отметил, что сейчас сотрудники МЧС в регионе проводят профилактические мероприятия по безопасности на водных объектах.

Напомним, жительница Новосибирска оплатила более 40 штрафов за превышение скорости.