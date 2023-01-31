Авиакомпания Fly Arna запускает прямой рейс Новосибирск — Ереван

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С начала февраля начнёт действовать прямой рейс между Новосибирском и столицей Армении.

Авиакомпания из Армении Fly Arna запускает прямой рейс из Новосибирска в Ереван. Об этом сообщили на сайте перевозчика. Самолёты начнут курсировать с 7 февраля.

«С 07 февраля 2023 мы добавляем в нашу маршрутную сеть ещё один Российский город – сердце Сибири- Новосибирск. Дважды в неделю по средам и субботам наши рейсы соединят Новосибирск и Ереван», — уточнили в авиакомпании.

Перелёты будут выполнять на Airbus 320–200 по вторникам в 15:40 и пятницам в 15:25, сказано на сайте.

Ранее S7 сообщила о запуске регулярных рейсов из Новосибирска в самый северный город России Певек в Чукотском автономном округе. Первый полет запланирован на 26 января в 02:05, рейс займет около шести часов. Рейсы будут доступны каждый четверг на лайнерах Airbus A320neo, вместительностью в 164 пассажира.

Напомним, ранее два рейса из аэропорта Толмачево в Новосибирске задержались более чем на 15 часов.