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общество культура

В Новосибирске новым директором филармонии назначена Ирина Устинова

Фото В Новосибирске новым директором филармонии назначена Ирина Устинова
Фото В Новосибирске новым директором филармонии назначена Ирина Устинова

Фото: Министерство культуры НСО

В Новосибирске представили нового руководителя государственной филармонии.

Генеральным директором Новосибирской государственной филармонии назначена Ирина Устинова. В среду, 1 февраля, её представил коллективу учреждения и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Ирина Устинова окончила Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова по специальности «Музыковедение» и Международный институт экономики и права по специальности «Менеджмент организации».

В сфере культуры работает более 25 лет работает, а последние 12 лет возглавляла Карельскую государственную филармонию. Под руководством Ирины Устиновой Карельская филармония стала организатором значимых проектов, в числе которых Международные фестивали «Онего-Классик», Ruskeala Symphony и другие.

Ранее Сиб.фм со ссылкой на источник сообщал, что Ирина Устинова будет назначена на должность нового генерального директора Новосибирской филармонии в феврале.

До последнего назначения филармонией временно руководила Марина Пономаренко, пришедшая пришла на смену Александру Бочарникову, который в конце июня возглавил театр имени Гоголя («Гоголь-центр») в Москве.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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