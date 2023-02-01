Экс-главу сельсовета под Новосибирском осудили на 2 года условно

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Бывшего главу сельсовета в Новосибирской области признали виновным в превышении полномочий.

В Чановском районном суде Новосибирской области бывшего главу Блюдчанского сельского совета признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Он перевёл подрядчику полтора миллиона рублей, но когда работы остались невыполненными, не потребовал объяснений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре и Следственном комитете.

Следствие установило, что в конце 2019 года бывший глава сельсовета принял результаты работ по ремонту водопроводных сетей и выплатил компании-подрядчику 1,5 миллиона рублей. Однако работы на самом деле не были проведены, и чиновник знал об этом.

Чановский районный суд назначил экс-главе сельсовета наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком в полтора года. Также осуждённый 2 года не сможет занимать должности в органах власти и местного самоуправления.

Приговор в законную силу не вступил, и его могут обжаловать в течение 30 дней.

Это не первый глава сельсовета в Чановском районе, кого уличили в некорректном ведении дел. Так, бывшую главу Легостаевского сельсовета Татьяну Рыбакову оштрафовали на 150 тысяч рублей за раздачу социального жилья, а глава Озеро-Карачинского сельсовета вымогал взятку кирпичами у директора организации, угрожая ему проблемами при приемке выполненных работ по муниципальному контракту. Взятку от получил печной дверью «Лион» и сотней кирпичей из талькхлорита — суммарная стоимость имущества превышает 44 тысячи рублей.