Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Пенсионер из Новосибирской области собрал деньги на УАЗ СГР «Буханку» для бойцов в СВО

Фото Пенсионер из Новосибирской области собрал деньги на УАЗ СГР «Буханку» для бойцов в СВО
Фото Пенсионер из Новосибирской области собрал деньги на УАЗ СГР «Буханку» для бойцов в СВО

Фото: Алексей Носов

Пенсионер из посёлка под Новосибирском отправит УАЗ СГР «Буханку» на нужды военных в зону СВО.

Житель рабочего посёлка Линёво Александр Сухоруков собрал деньги на автомобиль УАЗ СГР «Буханка», купил машину, и намерен отправиться в зону СВО, чтобы передать её военнослужащим из Искитима. Об этом сообщил блогер Алексей Носов.

По словам блогера, «дядя Саша» захотел отправиться в зону СВО добровольцем, но получил отказ. Тогда он решил помочь военнослужащим другим способом, и начал собирать деньги на автомобиль, который пригодился бы в полевых условиях.

Фото Пенсионер из Новосибирской области собрал деньги на УАЗ СГР «Буханку» для бойцов в СВО 2

За 4 месяца Александр Сухоруков собрал необходимые средства, купил автомобиль, и теперь собирается передать его подразделению из Искитима.

Как сообщил Алексей Носов, всего он доставит в зону СВО 3 автомобиля, среди них две «Буханки».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Губернатор Новосибирской области Травников заявил о полной поддержке семей участников СВО.

Также старообрядческий священник Сергий Рожков из Новосибирска отправился в зону СВО.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25967
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
14523
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
10960
СК расследует нападение бездомных собак на мальчика в Новосибирске
9930
В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
9615
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9376
В Новосибирске на суде о дискредитации ВС РФ произошла массовая потасовка
8545
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку