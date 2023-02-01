Пенсионер из Новосибирской области собрал деньги на УАЗ СГР «Буханку» для бойцов в СВО

Фото: Алексей Носов

Пенсионер из посёлка под Новосибирском отправит УАЗ СГР «Буханку» на нужды военных в зону СВО.

Житель рабочего посёлка Линёво Александр Сухоруков собрал деньги на автомобиль УАЗ СГР «Буханка», купил машину, и намерен отправиться в зону СВО, чтобы передать её военнослужащим из Искитима. Об этом сообщил блогер Алексей Носов.

По словам блогера, «дядя Саша» захотел отправиться в зону СВО добровольцем, но получил отказ. Тогда он решил помочь военнослужащим другим способом, и начал собирать деньги на автомобиль, который пригодился бы в полевых условиях.

За 4 месяца Александр Сухоруков собрал необходимые средства, купил автомобиль, и теперь собирается передать его подразделению из Искитима.

Как сообщил Алексей Носов, всего он доставит в зону СВО 3 автомобиля, среди них две «Буханки».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Губернатор Новосибирской области Травников заявил о полной поддержке семей участников СВО.

Также старообрядческий священник Сергий Рожков из Новосибирска отправился в зону СВО.