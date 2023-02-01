Ученые выяснили, что диабет повышает риск смерти от отдельных видов рака

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Ученые из Лестерского диабетического исследовательского центра выяснили, что диабет 2-го типа повышает риск смерти от отдельных видов рака.

Специалисты из Лестерского диабетического исследовательского центра в течение 8 лет наблюдали за каждый участником исследования и собрали данные 137 тысяч человек. Так, удалось установить, что общая летальность во всех возрастных группах снизилась, но у тех, кто был болен диабетом 2-го типа, напротив, выросла, пишет RuNews24.ru.

Уровень смертности от рака в целом была выше на 18% при наличии диабета этого типа. При раке толстой кишки в 2,4 раза выше, а при раке молочной железы – на 9%. При диабете риск смерти в два раза выше у больных раком печени, поджелудочной железы и эндометрия.

Кроме того, при диабете 2-го типа также высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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