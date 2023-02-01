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общество

Ученые выяснили, что диабет повышает риск смерти от отдельных видов рака

Фото Ученые выяснили, что диабет повышает риск смерти от отдельных видов рака
Фото Ученые выяснили, что диабет повышает риск смерти от отдельных видов рака

Freepik, authors: interstid

Ученые из Лестерского диабетического исследовательского центра выяснили, что диабет 2-го типа повышает риск смерти от отдельных видов рака.

Специалисты из Лестерского диабетического исследовательского центра в течение 8 лет наблюдали за каждый участником исследования и собрали данные 137 тысяч человек. Так, удалось установить, что общая летальность во всех возрастных группах снизилась, но у тех, кто был болен диабетом 2-го типа, напротив, выросла, пишет RuNews24.ru.

Уровень смертности от рака в целом была выше на 18% при наличии диабета этого типа. При раке толстой кишки в 2,4 раза выше, а при раке молочной железы – на 9%. При диабете риск смерти в два раза выше у больных раком печени, поджелудочной железы и эндометрия.

Кроме того, при диабете 2-го типа также высок риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ученые выяснили, как воздержание от просмотра порнофильмов влияет на организм.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

рак
онкология
исследование
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