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Назван район Новосибирской области с самой низкой ночной температурой

Фото Назван район Новосибирской области с самой низкой ночной температурой
Фото Назван район Новосибирской области с самой низкой ночной температурой

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В одном из районов Новосибирской области минувшей ночью похолодало до -32 градусов.

В Искитимском районе Новосибирской области в ночь на 2 февраля температура воздуха опустилась до -32 градусов. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на начальника метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

По её словам, в среднем по Новосибирской области температура воздуха минувшей ночью достигала -22...-29 градусов. Самые низкие показатели фиксировали на Западе и Юго-Западе региона. Впрочем, в ближайшие дни в Новосибирской области ожидается потепление.

«У нас воздушная масса не меняется, заток холода ниоткуда не происходит. На пару-тройку градусов будет повышаться температура», — объяснила Кичанова.

Ночные морозы продлятся ещё на несколько дней. Так, 5 февраля местами может похолодать до -26 градусов. Однако днём температура воздуха уже составит до -7 градусов.

Тем временем в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации со снегом. Режим ЧС необходим для срочной уборки снега на нескоростных дорогах III, IV и V категорий, сообщили в мэрии. Решение позволит муниципальным властям привлечь подрядчиков без проведения конкурса.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал до конца текущей недели привести город в «нормативное состояние», убрав снег с улиц.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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