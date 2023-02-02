Рейс Новокузнецк — Новосибирск задерживается на 5 часов

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Несколько авиарейсов из Новокузнецка, в том числе до Новосибирска, задерживаются из-за непогоды.

Три авиарейса из Новокузнецка задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Среди них самолёты до Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Задержка вылета превышает пять часов, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, в аэропорту ожидаются 367 пассажиров, из них 19 детей.

«Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту проводится выездной прием граждан, организована проверка исполнения законодательства о соблюдении безопасности полетов и прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса», — сообщили в надзорном органе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в аэропорту Новосибирска вылет двух самолётов задержали на 15 часов 30 января. Оба рейса должна была провести авиакомпания «Якутия». Самолёты направлялись в Сочи и в Якутск.

Напомним, ранее авиадебоширов сняли с самолёта из Новосибирска в Нерюнгри.