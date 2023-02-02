В Новосибирске потерявшаяся собака катается на трамвае №13

Фото: Потеряшка-НСК/ВК

Одинокую овчарку заметили пассажиры трамвая №13 в Новосибирске.

В Новосибирске пассажиры трамвая №13 увидели потерявшуюся овчарку без хозяина. Об этом сообщили очевидцы в группе «Потеряшка НСК» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали местные жители, собака мирная, ведёт себя спокойно и идёт на контакт с людьми. Овчарка лежала на сиденьях, а позже вышла на одной из остановок в поисках хозяина.

Сообщается, что 2 февраля животное заметили на улице Дзержинского. Хозяин собаки по имени Юрий заявил, что выехал за ней.

Ранее Сиб.фм сообщал, что семья из Новосибирска приютила собаку, которую заклевали вороны на острове в районе улицы Обской. Супруги Анастасия и Сергей прочитали новость о собаке, которой нужна помощь. Муж поехал к месту, указанному в комментариях. И уже оттуда волонтеры вызвали спасателей.

Напомним, ранее в Новосибирске спасителей собаки с острова отблагодарили тортом.