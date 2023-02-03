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83-летняя пенсионерка оказалась заблокирована на балконе своей квартиры в Новосибирске

Фото 83-летняя пенсионерка оказалась заблокирована на балконе своей квартиры в Новосибирске
Фото 83-летняя пенсионерка оказалась заблокирована на балконе своей квартиры в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пожилая женщина застряла на балконе своей квартиры в Новосибирске.

В ночь на 3 февраля в Новосибирске пожилая женщина оказалась заблокирована на балконе своей квартиры. Спасать 83-летнюю пенсионерку прибыла бригада МАСС.

Из-за случайно закрытой двери женщина не могла выбраться с балкона в то время как на улице была температура ниже -20 градусов. Спасатели МАСС прибыли на улицу Выборная около полуночи, открыли сначала двери квартиры, а затем и балкона, и впустили женщину в тепло.

Медицинская помощь не понадобилась. Жизни пенсионерки ничто не угрожает.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на острове в Оби заметили обессиленную собаку, на которую напала стая воронов. Спасатели помогли животному, и за это благодарные жители города вручили им торт.

«Для спасателей МАСС это обычная, их повседневная работа, которую они выполняют круглосуточно, оказывая помощь и людям, попавшим в беду, и братьям нашим меньшим. Но такие проявления благодарности всё-таки бывают не часто и поэтому вдвойне приятно. Нам приятно за внимание и оценку работы наших спасателей», — прокомментировали сотрудники службы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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