Доброволец отряда «Вега» депутат Фролов остался в Новосибирске

Депутат новосибирского Заксобрания Ярослав Фролов временно остался в регионе, несмотря на участие в добровольческом батальоне «Вега».

Доброволец отряда «Вега» депутат Заксобрания Новосибирской области Ярослав Фролов временно остался в городе. Об этом стало известно после того, как министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с совещания в Татарском районе. На фото был и Фролов.

Издание «МК в Новосибирске» обратилось за комментарием к командиру отряда Андрею Панфёрову, который подтвердил нахождение Фролова в Новосибирске. По его словам, депутат работает на своём округе и отправится вслед за остальными членами батальона, когда передаст дела в больнице №34, руководителем которой является.

В конце января стало известно, что командир добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов прибыл из Новосибирска в зону проведения специальной военной операции. Андрей Панферов добавил, что вместе с ним в зону спецоперации отправилась замыкающая группа элитного боевого добровольческого батальона «Вега».

О том, на какой срок военнослужащие отправились в зону СВО, не сообщается.

Напомним, добровольцы из Новосибирской области пытаются попасть в отряд «Вега».