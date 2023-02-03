Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Доброволец отряда «Вега» депутат Фролов остался в Новосибирске

Фото Доброволец отряда «Вега» депутат Фролов остался в Новосибирске
Фото Доброволец отряда «Вега» депутат Фролов остался в Новосибирске

Фото: Евгений Шестернин/ВК

Депутат новосибирского Заксобрания Ярослав Фролов временно остался в регионе, несмотря на участие в добровольческом батальоне «Вега».

Доброволец отряда «Вега» депутат Заксобрания Новосибирской области Ярослав Фролов временно остался в городе. Об этом стало известно после того, как министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с совещания в Татарском районе. На фото был и Фролов.

Издание «МК в Новосибирске» обратилось за комментарием к командиру отряда Андрею Панфёрову, который подтвердил нахождение Фролова в Новосибирске. По его словам, депутат работает на своём округе и отправится вслед за остальными членами батальона, когда передаст дела в больнице №34, руководителем которой является.

В конце января стало известно, что командир добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов прибыл из Новосибирска в зону проведения специальной военной операции. Андрей Панферов добавил, что вместе с ним в зону спецоперации отправилась замыкающая группа элитного боевого добровольческого батальона «Вега».

О том, на какой срок военнослужащие отправились в зону СВО, не сообщается.

Напомним, добровольцы из Новосибирской области пытаются попасть в отряд «Вега».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10419
Волонтёры в Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО
9492
В Новосибирске найденный мертвым студент Малков оставил предсмертную записку
9369
Опубликованы 14 фото погибших в январе военнослужащих из Новосибирской области
8317
Роспотребнадзор опроверг принудительную вакцинацию от кори в Новосибирской области
7771
В Новосибирск прибыла колонна автобусов с военнослужащими из зоны СВО
7025
В эти дни не прикасайтесь к волосам: календарь стрижек на февраль 2023 года
6594
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России