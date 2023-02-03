В Новосибирске продлили режим «чёрного неба» до 6 февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Неблагоприятные метеоусловия в Новосибирске сохранятся до начала следующей недели, обещают синоптики.

В Новосибирске режим неблагоприятных метеорологических условий («чёрное небо») продлили до понедельника, 6 февраля. Об этом сегодня сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

«В период с 18 часов 03 февраля до 15 часов 06 февраля 2023 года на территории г. Новосибирск сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — сообщили синоптики.

Режим «чёрного неба» в Новосибирске действует со среды, 1 февраля. Ранее режим «чёрного неба» в Новосибирске вводили 25 ноября. Тогда неблагоприятные метеоусловия в городе сохранялись на протяжении почти двух недель. После этого специальные сервисы также фиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха, однако официально режим НМУ не вводился.

Напомним, накануне Минприроды НСО объяснило правило поведения при режиме «чёрного неба».