В Новосибирске снят запрет на продажу алкоголя у НВВКУ

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

С осени прошлого года вблизи Новосибирского высшего военного командного училища действовал запрет на торговлю алкоголем.

Снят запрет на продажу алкоголя вблизи Новосибирского высшего военного командного училища. Соответствующее изменение в постановление внёс губернатор Андрей Травников. Глава региона подписал документ 31 января. В конце января последний поезд с мобилизованными жителями Новосибирской области выехал в зону проведения специальной военной операции.

Однако из постановления не удалён пункт о запрете на продажу алкоголя на прилегающей к Шиловскому полигону территории.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спустя неделю после объявления частичной мобилизации губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое запрещает розничную продажу алкоголя рядом с пунктами предварительного сбора мобилизованных, направленных в Новосибирскую область для прохождения подготовки.

Напомним, в ноябре у Шиловского полигона в Новосибирской области продлили запрет на продажу алкоголя.