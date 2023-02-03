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общество

В Новосибирске снят запрет на продажу алкоголя у НВВКУ

Фото В Новосибирске снят запрет на продажу алкоголя у НВВКУ
Фото В Новосибирске снят запрет на продажу алкоголя у НВВКУ

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

С осени прошлого года вблизи Новосибирского высшего военного командного училища действовал запрет на торговлю алкоголем.

Снят запрет на продажу алкоголя вблизи Новосибирского высшего военного командного училища. Соответствующее изменение в постановление внёс губернатор Андрей Травников. Глава региона подписал документ 31 января. В конце января последний поезд с мобилизованными жителями Новосибирской области выехал в зону проведения специальной военной операции.

Однако из постановления не удалён пункт о запрете на продажу алкоголя на прилегающей к Шиловскому полигону территории.

Фото В Новосибирске снят запрет на продажу алкоголя у НВВКУ 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что спустя неделю после объявления частичной мобилизации губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое запрещает розничную продажу алкоголя рядом с пунктами предварительного сбора мобилизованных, направленных в Новосибирскую область для прохождения подготовки.

Напомним, в ноябре у Шиловского полигона в Новосибирской области продлили запрет на продажу алкоголя.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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