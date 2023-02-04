В Новосибирске заклеванная воронами собака Ксюша родила мертвых щенков

Фото: из личного архива Анастасии Некрасовой

В Новосибирске у спасенной с острова собаки Ксюши родились мертвые щенки.

Спасенная от стаи ворон в Новосибирске собака Ксюша оказалась беременной. Однако родившиеся щенки погибли — сказалось переохлаждение и травмы, полученные животным на острове.

Как сообщила новоиспеченная хозяйка дворняги Александра, ночью 3 февраля Ксюша родила мертвого щенка. Собаку тут же отвезли в клинику, где ветеринары обнаружили еще один плод. На момент УЗИ щенок был жив, но после родов тоже скончался.

Несмотря на потерю щенков, Ксюша чувствует себя хорошо. Хозяева собаки планируют сделать ей стерилизацию после того, как питомица придет в себя.

Как ранее писал Сиб.фм, дворняга была спасена с острова посреди Оби. Там на нее напали вороны, которые чуть не заклевали животное. За операцией по эвакуации собаки наблюдали многие новосибирцы. В месту спасения прибыли и неравнодушные горожане, которые решили забрать собаку себе. Новые хозяева назвали животное Ксюшей.

Напомним, заботливых хозяев обрела и другая ставшая популярной в Новосибирске собака. Овчарка несколько дней "каталась" в трамвае № 13, пока ее не приютила девушка Олеся. Теперь новосибирскую "Хатико" зовут Пальмой, и она уже освоилась на домашнем диване.