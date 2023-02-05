24-летняя девушка оказалась запертой в морозе на балконе в Новосибирске

ФОТО: МАСС Новосибирска

В Новосибирске спасатели помогли девушке выбраться с запертого балкона.

В субботу, 4 февраля, к новосибирским спасателям МАСС обратилась девушка, которая оказалась запертой на балконе своей квартиры.

Спасатели прибыли по вызову в дом на улице Кошурникова вскрыли дверь квартиры и открыли балкон.

24-летняя девушка провела долгое время на балконе без возможности попасть внутрь и согреться: температура на улице в это время была ниже -20 градусов.

Несмотря на проведенное на холоде время, медицинская помощь жительнице квартиры не потребовалась.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спасатели Новосибирска эвакуировали со льда водохранилища двух застрявших рыбаков.

Другой, более удивительный вызов спасателям — застрявшая в барном стуле девочка. Ребенок не мог выбраться без помощи спасателей из пространства между перемычками высокого барного стула. Чтобы освободить девочку, пришлось повредить стул и перекусить болторезом металлические перемычки.