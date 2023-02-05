Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на студентов в Новосибирске

Фото: СКР

Ранее в Новосибирске студента ранили в драке после того, как он с братом вступился за девушку.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки, в которой ранили студента в Новосибирске. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области В.Б. Зарипову возбудить по данному факту уголовное дело, в рамках которого дать надлежащую правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, а также представить доклад», — рассказали в СКР.

В ночь на 3 января 2023 года двое братьев-студентов в центре Новосибирска увидели, как шестеро мужчин агрессивно разговаривали с девушкой и решили вступиться за неё. началась драка, в результате которой молодых людей избили. Одного из них в том числе дважды ранили ножом: один раз в спину, и еще раз в грудь. Избиение прекратилось, когда рядом проезжал патрульный автомобиль полиции. Нападающие разбежались, а братья обратились к полицейским за помощью. Им вызвали скорую.

По сведениям ГУ МВД по НСО, заявлению в полицию пострадавший студент подал 22 января. Его направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая установит тяжесть травм для его здоровья.

Расследование дела взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Напомним, ранее в Новосибирске полиция начала проверку после сообщения о домогательствах к женщине в лифте.