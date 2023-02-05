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Браконьера оштрафовали на 80 тысяч рублей за убийство двух косуль под Новосибирском

Фото Браконьера оштрафовали на 80 тысяч рублей за убийство двух косуль под Новосибирском
Фото Браконьера оштрафовали на 80 тысяч рублей за убийство двух косуль под Новосибирском

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирской области задержали браконьера, убившего двух косуль.

В Краснозёрском районе Новосибирска охотник застрелил двух косуль, не имея на это соответствующих документов. У него изъяли ружьё, снегоход и мясо животных, а также оштрафовали на 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Следы охоты обнаружили в четырёх километрах от села в Краснозёрском районе. Инспектор прошёл по следам и обнаружил туши двух косуль. Полицейские установили, что на животных охотился 23-летний местный житель. Подозреваемый признался, что действительно охотился без документов. Вреда, который он нанёс природе Новосибирской области, оценивают в 80 тысяч рублей.

На молодого человека завели уголовное дело по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Расследование продолжается.

Ранее в северном районе Новосибирской области поймали охотившегося на лося пенсионера. Его застали с поличным, пока он разделывал мясо.

Также Сиб.фм сообщал, что Минприроды Новосибирской области дало приказ об отлове животных, опасных для народного хозяйства. Это дикие лисы, корсаки и енотовидные собаки. Зверей именно отловят, а не застрелят. После поимки их перевезут на другую территорию, и затем отпустят.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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