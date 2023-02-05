Браконьера оштрафовали на 80 тысяч рублей за убийство двух косуль под Новосибирском

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирской области задержали браконьера, убившего двух косуль.

В Краснозёрском районе Новосибирска охотник застрелил двух косуль, не имея на это соответствующих документов. У него изъяли ружьё, снегоход и мясо животных, а также оштрафовали на 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Следы охоты обнаружили в четырёх километрах от села в Краснозёрском районе. Инспектор прошёл по следам и обнаружил туши двух косуль. Полицейские установили, что на животных охотился 23-летний местный житель. Подозреваемый признался, что действительно охотился без документов. Вреда, который он нанёс природе Новосибирской области, оценивают в 80 тысяч рублей.

На молодого человека завели уголовное дело по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Расследование продолжается.

Ранее в северном районе Новосибирской области поймали охотившегося на лося пенсионера. Его застали с поличным, пока он разделывал мясо.

Также Сиб.фм сообщал, что Минприроды Новосибирской области дало приказ об отлове животных, опасных для народного хозяйства. Это дикие лисы, корсаки и енотовидные собаки. Зверей именно отловят, а не застрелят. После поимки их перевезут на другую территорию, и затем отпустят.