Под Новосибирском похоронили погибших на СВО военнослужащих Ивана Юрьина и Евгения Буторина.

Фото: Мошковская новь

В Новосибирской области похоронили погибших на СВО военных Юрьина и Буторина.

В Мошковском районе Новосибирской области прошли похороны двух военнослужащих, погибших в зоне проведения специальной военной операции.

3 февраля в селе Белоярка похоронили 32-летнего Ивана Юрьина. Он находился в зоне СВО с октября 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Он погиб после тяжелого ранения, полученного во время городского боя в Артемовске (Донецкая народная республика). Белоярка — его родное село. Его похоронили рядом с могилой матери.

4 февраля в селе Успенка похоронили 32-летнего Евгения Буторина. Он погиб 6 января при массированном ударе на территории Луганской народной республики. Успенка была селом, где жили его близкие.

Ранее Сиб.фм сообщал, что отпуска мобилизованных из Новосибирской области увеличат с учетом времени на дорогу домой. Такое предложение внесли родственники военнослужащих и поддержал губернатор НСО Андрей Травников.

Также депутат Антонов прокомментировал слухи о второй волне мобилизации. По его словам, в этом нет необходимости, и сейчас в зоне проведения спецоперации находится достаточно военнослужащих для выполнения задач.