Президент Путин проведёт открытие нового терминала Толмачёво в Новосибирске

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может поучаствовать в открытии нового терминала аэропорта Толмачёво в Новосибирске.

9 февраля президент России Владимир Путин моежт принять участие в торжественном отркытии нового терминала аэропорта Толмачёво в Новосибирске.

Владимир Путин в течение следующей недели в честь 100-летия российской гражданской авиации проведёт открытие новых аэропортов по телемосту и поучаствует в торжественной встрече. Предполагается, что 9 февраля президент России примет участие в открытии нового терминала новосибирского Толмачёво.

Сиб.фм в пресс-службе Толмачёво сообщили, что аэропорт готов к торжественному открытию объекта 9 февраля, однако прокомментировать информацию об участии Путина не смогли.

Кроме того, как сообщает телеканал «Вести», российский президент посетит один из регионов в рамках торжественных мероприятий.

Ранее новосибирский аэропорт Толмачёво получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала. В воздушном агентстве сообщили, что первых пассажиров новый аэровокзал примет на следующей неделе в четверг, 9 февраля. В этот же день отмечается 100-летний юбилей российской гражданской авиации.

Новый терминал самый крупный в России — его площадь превышает 58 тысяч кв.м. Через аэровокзал будут выполняться внутренние рейсы. Для удобства пассажиров он оснащён 6 телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Также в Росавиации добавили, что за один час пассажиропоток в новом терминале достигнет 1844 человек.

Как ранее писал Сиб.фм, для работ по реконструкции Толмачёво Новосибирская область получила 708 миллионов рублей.