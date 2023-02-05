В Новосибирске самолёт из Магнитогорска зашёл на второй круг из-за неисправности

Фото: Сиб.фм

В Толмачёво рейс Магнитогорск — Новосибирск приземлился со второй попытки.

В новосибирском аэропорту Толмачёво рейс из Магнитогорска зашёл на второй круг при посадке. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

По данным из сводки канала, экипаж самолета сообщил о неисправности предкрылков на предпосадочной прямой. Далее борт выполнил уход на второй круг и проследовал в зону ожидания для подготовки к посадке, сказано в сообщении.

В 00:19 самолёт благополучно приземлился в Толмачёво. Рейс выполняла авиакомпания S7.

Ранее, 1 февраля, сразу несколько самолетов не смогли приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Рейс из Москвы кружил над Новосибирском более 30 минут. А рейсы из Читы и Владивостока улетели в Барнаул.

Из-за густого тумана, который утром окутал аэропорт Толмачево, видимость для приземления была нулевая. По этой причине самолеты направили на запасные аэродромы в Барнаул и Кемерово.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о 15-ти часовой задержке двух рейсов в Толмачево.