Четыре человека погибли в ДТП на трассе Кемерово — Новосибирск

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На трассе Р-255 «Сибирь», соединяющей Кемерово и Новосибирск, в аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Четыре человека, включая двоих маленьких детей, погибли на трассе Р-255 «Сибирь», соединяющей Кемерово и Новосибирск. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 5 февраля, в Топкинском муниципальном округе, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

«Произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Поло» и грузовика «Хино Рейнджер». На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу», — уточнили в ведомстве.

Предварительно, водитель «Фольксваген Поло» съехал на встречную полосу после того, как пытался объехать выбежавшее на дорогу животное. Там автомобиль столкнулся с грузовиком.



Погибли водитель и три пассажира легковой машины, среди жертв ДТП — 3-летняя девочка и 2-месячный мальчик.



«Движение на данном участке автодороги осуществляется в реверсивном режиме. На месте ДТП продолжают работу сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили в полиции.

Напомним, ранее в Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе.