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Бастрыкин потребовал проверить разведение 50 агрессивных собак в Новосибирске

Фото Бастрыкин потребовал проверить разведение 50 агрессивных собак в Новосибирске
Фото Бастрыкин потребовал проверить разведение 50 агрессивных собак в Новосибирске

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался жительницей Новосибирска, которая развела 50 агрессивных собак.

Жители Днепровской улицы пожаловались на большую свору собак 3 февраля. По их словам, женщина развела 50 собак и выпускает их на самовыгул. Кроме этого, свора собак кидается на прохожих людей.

"Госпожа, которая содержит более 50 собак на компромиссы с муниципальными властями не идёт, животные голодные, заражены паразитами", — отметили жители.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям разобраться в ситуации с собаками и доложить ему о результатах проверки.

Как ранее писал Сиб.фм, Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на студентов в Новосибирске.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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