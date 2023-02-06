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общество

Пенсионер из Новосибирска в четвёртый раз отправится к сыну в зону СВО

Фото Пенсионер из Новосибирска в четвёртый раз отправится к сыну в зону СВО
Фото Пенсионер из Новосибирска в четвёртый раз отправится к сыну в зону СВО

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирский пенсионер в очередной раз планирует навестить сына в зоне СВО.

Пенсионер из Новосибирска, трижды навещавший сына в зоне проведения спецоперации, собирается поехать к нему в четвёртый раз. Об этом 69-летний сибиряк Николай Смирнов рассказал изданию «МК в Новосибирске».

«Я был там три раза. Именно на передовой. Сначала за Волновахой, только ее освободили, я ездил с гуманитаркой. Последний раз был в декабре на Голой пристани. Туда машину отогнал, «Ниву». Чтобы не гнать через всю страну, купил ее в Севастополе. Пересмотрел несколько вариантов, выбрал лучшую», — сообщил Смирнов.

Пенсионер помогает со снабжением подразделения, где служит его сын. На боевые позиции Николая Смирнова не взяли из-за возраста, из-за чего он и решил помогать военнослужащим.

«Я оказываю помощь конкретной группе сибиряков, где служит мой сын. Вернее он сын моей жены. Вырос со мной. Мы столько лет вместе. Я не смог остаться в стороне. Он окончил военное училище и попал в Севастополь. Сетовал, что в такое время ему досталась «тихая гавань». Я пошутил, что и на его время выстрелов хватит. Как накаркал», — рассказал сибиряк.

По словам мужчины, его сын Никита получил ранения и уже два месяца находится в госпитале в Севастополе. После реабилитации военнослужащий планирует вернуться в зону проведения СВО.

Напомним, ранее бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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