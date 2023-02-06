Рэпер из Новосибирска сжег игру "Путь желаний" Елены Блиновской за 135 тыс рублей

Рэпер из Новосибирска Андрей Трухин сжег настольную игру Елены Блиновской за 135 тыс рублей и провел ей ритуал избавления от страха.

Музыкант из Новосибирска Андрей Трухин публиковал видео, где сжигает настольную игру «Путь желаний» популярного блогера Елены Блиновской за 135 тыс рублей.

По его словам, Блиновская удалила из комментариев стихотворение Александра Пушкина, которое он опубликовал в ее канале, а после был заблокирован.

Трухин решил, как сможет достучаться до известной блогерши. Он купил настольную игру «Путь желаний» за 135 тысяч рублей и полностью сжег её в мангале для шашлыка. По его словам, Блиновская боится, что кто-то хочет прославиться за ее счет, а этот ритуал должен помочь ей избавиться от этого страха.

Кроме этого, Андрей несколько раз признался в любви к Блиновской и напомнил о своей мечте — спеть с Эминем на баскетбольном матче.

Как ранее писал Сиб.фм, Андрей Трухин перед Крещением записал послание "богу рэпа" Эминему из проруби.