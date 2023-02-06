В Новосибирске экс-директор «Тяжстанкогидропресса» Степакин потребовал приостановить продажу имущества «Стиллайна»

Коллаж Сиб.фм: фото автора и Управления Судебного департамента Новосибирской области

В Арбитражном суде Новосибирской области рассмотрят исковое заявление об отмене обеспечительных мер при продаже многомиллионного имущества «Стиллайна», акции которого принадлежат бывшему руководителю завода «Тяжстанкогидропресса» Николаю Степакину.

Заявление об отмене обеспечительных мер в Арбитражный суд Новосибирской области подал конкурсный управляющий банкротящегося СМЦ «Стиллайн» Айдар Шамсиев. Он был назначен в июне прошлого года, сменив на посту двух предыдущих управляющих.

Ещё в октябре же 2022 года в Арбитражный суд от АО «Металлсервис» поступило заявление о принятии обеспечительных мер. Иначе говоря, в сентябре прошлого года между этой организацией и ООО СМЦ «Стиллайн» была заключена сделка купли-продажи на один миллиард 26 миллионов 259 тысяч рублей. Позже от Николая Степакина поступило заявление о признании этих торгов недействительными.

На тот момент «Металлсервис» (завод имени Кузьмина) в рамках заключённой сделки перевёл «Стиллайну» 141 552 993 рубля. Суд постановил ограничить возможности конкурсного управляющего Шамсиева распоряжаться этими деньгами.

«30 января 2023 года конкурсный управляющий Шамсиев А.Ж. обратился в Арбитражный суд Новосибирской области об отмене обеспечительных мер, — говорится в исковом заявлении.

– Арбитражный суд Новосибирской области определил принять к рассмотрению иск управляющего Шамсиева об отмене обеспечительных мер. Назначит судебное заседание на 6 февраля в 13.10».

Напомним, бывший директор ПАО «Тяжстанкогидропресс», а позже владелец СМЦ «Стиллайн», Николай Степакин попал в оперативную разработку в конце 2021 года, после того как служба собственной безопасности предприятия выявила многомиллионные махинации.

Например, в 2018 году новый директор завода продал аффилированной компании 81 единицу редких станков «по цене металлолома». Фактически их стоимость составляла более 2 миллионов рублей, а проданы они были за 400 тысяч рублей. В это же время с предприятия исчез служебный автомобиль «Хаммер», который долгое время стоял на балансе завода.

Оказалось, что его в единоличное пользование заполучил бывший директор «Тяжстанкогидропресса», первый руководитель предприятия Виктор Арановский. Уголовное дело на него и Николая Степакина возбудили сотрудники ФСБ. Ущерб оценивался более чем в 200 миллионов рублей. Почти уже год идёт следствие, а Николай Степакин находится под домашним арестом, в его действиях также усмотрены признаки уголовной статьи о преднамеренном банкротстве предприятия.