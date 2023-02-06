В Новосибирске СК проверяет падение двух рабочих с крыши

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске двое рабочих пострадали при очистке крыши от снега, следователи начали проверку.

Начата доследственная проверка после падения двух рабочих с крыши при проведении работ по очистке крыши от снега. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

«По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Калининском районе Новосибирска во время уборки кровли от снега два человека сорвались с крыши. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов на оперативном совещании. По словам Орлова, 5 февраля в Калининском районе Новосибирска при очистке крыши на одном из зданий социального назначения произошло падение двух рабочих. Их госпитализировали в медучреждение.

Напомним, ранее 8-летний ребёнок попал в больницу из-за схода снега с крыши дома в Новосибирске.