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В Новосибирске ограничат проезд на Станиславского и Широкой с 21 февраля

Фото В Новосибирске ограничат проезд на Станиславского и Широкой с 21 февраля
Фото В Новосибирске ограничат проезд на Станиславского и Широкой с 21 февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске введут ограничения для транспорта на участке улицы Станиславского.

Движение транспорта ограничат на участке улицы Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничения движения будут действовать с 21 по 28 февраля в ночное время — с 23:00 до 5:00.

Ранее из-за строительства четвертого моста до 4 апреля перекрыли дорогу на улице Планировочной, которая примыкает к улице Широкой. По ней новосибирцы часто объезжали пробку на площади Труда.

Автомобилистам предлагается объехать участок по улицам: Бетонная, Котовского, Станционная, Станиславского и Титова.

Напомним, проезд по пешеходной части улицы Ленина в Новосибирске откроют 10 февраля

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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