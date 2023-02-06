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В Новосибирске шестой день подряд наблюдается смог

Фото В Новосибирске шестой день подряд наблюдается смог
Фото В Новосибирске шестой день подряд наблюдается смог

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске из-за смога уровень загрязнения оценивается как опасный.

В Новосибирске 6 день подряд наблюдается смог. Уровень загрязнения воздуха оценивается как опасный.

По данным сервиса "nebo.live" в городе воздух оценивается как вредный для здоровья. Специалисты сообщают, что это связано с работой предприятий.

Напомним, в Новосибирске продлили режим «чёрного неба» до 6 февраля.

Как ранее сообщал Сиб.фм, Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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