В Новосибирске шестой день подряд наблюдается смог

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске из-за смога уровень загрязнения оценивается как опасный.
В Новосибирске 6 день подряд наблюдается смог. Уровень загрязнения воздуха оценивается как опасный.
По данным сервиса "nebo.live" в городе воздух оценивается как вредный для здоровья. Специалисты сообщают, что это связано с работой предприятий.
Напомним, в Новосибирске продлили режим «чёрного неба» до 6 февраля.
Как ранее сообщал Сиб.фм, Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России.
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