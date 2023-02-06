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общество

В Новосибирске возбудили уголовное дело о хищении при строительстве школы №219

Фото В Новосибирске возбудили уголовное дело о хищении при строительстве школы №219
Фото В Новосибирске возбудили уголовное дело о хищении при строительстве школы №219

Фото: Сиб.фм

По итогам проверки в Новосибирске возбуждено дело о многомилионном хищении при строительстве школы в Калининском районе.

В Новосибирске возбудили уголовное дело о хищении 7 миллионов рублей при строительстве школы №219 в Калининском районе. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное дело возбудили по материалам проверки, которую ранее проводила прокуратура Калининского района. По данным надзорного органа, проверка касалась исполнения бюджетного законодательства фирмой ООО ПСК «АрмаКом» при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

В результате проверки выяснилось, что подрядчик при возведении школы на улице Михаила Немыткина сэкономил на строительных материалах для отделки кровли. Разница превысила 7 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Напомним, ранее застройщик прокомментировал вырубку леса в Нижней Ельцовке в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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