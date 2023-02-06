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В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО Юрия Касимова

Фото В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО Юрия Касимова
Фото В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО Юрия Касимова

Фото: Сиб.фм; Администрация Ордынского района в ВК

В Ордынском районе Новосибирской области простились с погибшим в зоне спецоперации Юрием Касимовым.

В Ордынском районе Новосибирской области простились с погибшим в зоне спецоперации местным жителем Юрием Касимовым. Об этом сообщили в официальном паблике Ордынского района во «Вконтакте».

Фото В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО Юрия Касимова 2

5 февраля в селе Верх-Чик Ордынского района Новосибирской области местные жители простились со своим земляком.

Юрий Касимов погиб под Артемовском 10 января 2023 года. Житель Ордынского района выполнял воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.

"Глава Ордынского района Олег Орел выражает соболезнования семье погибшего военнослужащего", — сказано в сообщении паблика "Ордынский район".

Жителю села Верх-Чик Ордынского района было 47 лет.

Ранее Сиб.фм опубликовал 10 фото погибших в зоне СВО военнослужащих из Новосибирской области.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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