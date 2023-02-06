Волонтёры Вознесенского собора в Новосибирске отправили участникам СВО антисептики и шерсть

Фото предоставлено Севой Мокиным

В Новосибирске волонтёры Вознесенского собора отправили мобилизованным из Новосибирской области гуманитарную помощь, а в ответ получили на память их фотографии с грузом.

Отправка гуманитарной помощи произошла ещё перед наступлением Нового года. Её собирали волонтёры Вознесенского собора, среди которых был и ведущий Сева Мокин.

«Отправляли медикаменты, антисептики, теплые вещи, шоколадки и письма. Отправляли также литературу ещё. Мы просим у батюшки благословения, – рассказал Сиб.фм Сева Мокин. – Груз передали Союзу женщин Новосибирской области. Им же также были переданы огарки свечей, они из них с успехом делают блиндажные свечи».

Волонтёры Вознесенского собора собирают для Союза женщин Новосибирской области жестяные банки и картон. Добровольцы заполнили половину ГАЗели, а всего в зону СВО была направлено несколько фур. Православные волонтёры попросили только одно: обратную связь.

«3 февраля нам прислали фото, на котором наши воины держат коробочки, отправленные нами из храма. Они очень ценят и хранят также наши письма, которые получают. В декабре мы для мобилизованных проводили концерт, куда тоже без подарков не ездим», – добавляет Сева Мокин.

Напомним, волонтёры Вознесенского собора помогают священникам раздавать воду на Крещение, также собирают гуманитарную помощь и навещают перед 1 сентября неблагополучные семьи.