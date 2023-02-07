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Под Новосибирском пенсионерка пять лет живёт в аварийном доме

Фото Под Новосибирском пенсионерка пять лет живёт в аварийном доме
Фото Под Новосибирском пенсионерка пять лет живёт в аварийном доме

Фото: СКР НСО

В Новосибирской области следователи начали проверку из-за непригодных для жизни условий в доме пенсионерки.

В Новосибирской области пожилая женщина живёт в аварийном доме. Следователи начали проверку, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 7 февраля.

По данным ведомства, дом в Барабинске, в котором живёт пенсионерка, признали аварийным в 2018 году.

«Руководитель следственного отдела осуществил выезд и смотр аварийного жилого дома. Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за переселение из аварийного жилья, на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Сиб.фм писал, что на прошлой неделе Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за проживания новосибирцев в аварийном доме на улице Калинина. Дом построили в 1959 году на улице Калинина, а в 1993 году дом признали аварийным с износом более 70 %. В ведомстве уточнили, что ещё 15 лет назад городская администрация выделила деньги на капитальный ремонт здания, определила подрядчика и обозначила срок завершения работ — 2008 год.

Напомним, ранее глава СКР Бастрыкин поручил проверить расселение аварийного общежития на Семьи Шамшиных в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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