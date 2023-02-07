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Сибирский Ростехнадзор проверил новый терминал аэропорта Толмачёво

Фото Сибирский Ростехнадзор проверил новый терминал аэропорта Толмачёво
Фото Сибирский Ростехнадзор проверил новый терминал аэропорта Толмачёво

Фото: Сиб.фм

Сибирское отделение Ростехнадзора проверило новый терминал аэропорта Толмачёво соблюдение требований проекта.

Сибирское отделение Ростехнадзора проверило новый терминал аэропорта Толмачёво на соответствие проектным планам. Об этом сообщили на сайте управления Сибирского управления Ростехнадзора.

Там отметили, что работы по строительству завершены, а нарушения обязательных требований отсутствуют.

«Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело проверку оконченного строительством объекта «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)» 1 этап строительства» АО «Аэропорт Толмачево», — сообщается на сайте Сибирского Ростехнадзора.

Сибирским управлением Ростехнадзора выдано Новосибирскому аэропорту «Толмачёво» заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.

Также, эксплуатацию нового терминала аэропорта «Толмачёво» одобрила Росавиация.

Ранее Сиб.фм писал о том, президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в открытии нового терминала Толмачёво.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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