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культура

В Новосибирск из Севастополя привезут золото скифов

Фото В Новосибирск из Севастополя привезут золото скифов
Фото В Новосибирск из Севастополя привезут золото скифов

ФОТО: ГУП "НАСЛЕДИЕ"

Новосибирская область и Севастополь заключили соглашение об обмене культурным опытом.

Золото скифов привезут в Новосибирск по соглашению с Севастополем. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в правительстве сибирского региона. Города заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры, образовании и науки.

В рамках проекта в Новосибирском государственном художественном музее пройдёт выставка «Тысячелетие кочевников. Золото скифов и сарматов». Мероприятие запланировано на лето текущего года.

«Эта выставка станет одним из первых совместных проектов всероссийского масштаба, которые будут разработаны общими усилиями наших регионов. Заключенное соглашение позволит расширить перечень событий, доступных для жителей обоих субъектов, а также разрабатывать новые социально значимые и творческие проекты», – отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Ранее Сиб.фм писал, что 27 января в Музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (Москва) открылась выставка «Сибирь многоликая» из фондов Новосибирского государственного художественного музея.

Напомним, в Новосибирске Ирина Устинова назначена директором филармонии.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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