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В Новосибирске начата проверка после падения глыбы льда на женщину

Фото В Новосибирске начата проверка после падения глыбы льда на женщину
Фото В Новосибирске начата проверка после падения глыбы льда на женщину

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Следователи в Новосибирске начали проверку после падения наледи на 50-летнюю женщину.

В Новосибирске следователи проверяют инцидент с падением глыбы льда на местную жительницу на улице Геодезической. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 1 февраля. В районе дома № 1 на Геодезической 50-летняя женщина пострадала после того, как на неё упала наледь с крыши. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

«В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании, отвечающих за своевременное выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи обслуживаемого многоквартирного жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Калининском районе Новосибирска во время уборки кровли от снега два человека сорвались с крыши и получили травмы. Следственный комитет также начал проверку по факту инцидента.

Напомним, ранее 8-летний ребёнок попал в больницу из-за схода снега с крыши дома в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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