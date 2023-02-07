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В Новосибирской области возбудили дело в отношении экс-главы Чулымского района

Фото В Новосибирской области возбудили дело в отношении экс-главы Чулымского района
Фото В Новосибирской области возбудили дело в отношении экс-главы Чулымского района

Фото: Pixabay.com

Бывший глава Чулымского района Новосибирской области стал фигурантом дела о порче земли и незаконном предпринимательстве.

В отношении бывшего главы Чулымского района Александра Артемченко возбуждено уголовное дело, материалы переданы для рассмотрения в суд. Также фигурантом дела стала его дочь Яна Белых, пишет «Mash Siberia». Обоих обвиняют в незаконном предпринимательстве и порчи земли.

По данным СМИ, 2015 году обвиняемый оформил территорию в районе ямы для слива нечистот в собственность, а позже передал её в аренду компании, которой руководила дочь.

На объекте ввели запрет на въезд стороннему транспорту, а другим желающим пришлось сливать отходы в яму платно. По данным следствия, Артемченко сливал отходы в лесу, если септик наполнялся.

Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до пяти лет и штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ещё в декабре прошлого года комиссия Заксобрания приняла решение о посещении Татарска для изучения проблемы очистки и обеззараживания сточных вод, сбрасываемых в водные объекты при эксплуатации очистных сооружений. Такую инициативу высказал депутат от округа №2 Игорь Умербаев. Представленную областным Правительством информацию по этой теме депутаты рассмотрели на выездном заседании в начале февраля.

Напомним, ранее под Новосибирском дошло до суда дело о подкупе комиссии при закупках для больницы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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