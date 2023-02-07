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В правительстве не утвердили лишение «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора

Фото В правительстве не утвердили лишение «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора
Фото В правительстве не утвердили лишение «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора

Комиссия усмотрела нарушения в работе регионального оператора, однако «Экология-Новосибирск» продолжает вывоз отходов.

В ходе заседания комиссии рассмотрели два основания для лишения статуса регоператора «Экологии-Новосибирск». Среди них нарушение схемы потоков твердых коммунальных отходов и непредставление в Министерство ЖКХ и энергетики банковской гарантии на 2023 год. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в правительстве региона.

Несмотря на решение комиссии, приказа о прекращении действия статуса регоператора в отношении «Экологии-Новосибирск» пока нет, уточнили в областной администрации. Поэтому компания продолжает работу до тех пор, пока не будет назначен новый региональный оператор по вывозу ТБО.

«В настоящее время решение о лишении статуса приказом не утверждено. В свою очередь, согласно Постановлению правительства РФ №1156, юридическое лицо, лишенное статуса регионального оператора, обязано исполнять обязанности регионального оператора до дня заключения договора с новой организацией на исполнение этих функций», — сообщили в правительстве.

Ранее СМИ сообщили о лишении «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора по вывозу твёрдых бытовых отходов. Ранее министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своём телеграм-канале также сообщил о результатах комиссии, однако вскоре удалил публикацию.

Напомним, 18 января прокуратура Новосибирской области распространила информацию об уголовного деле в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в особо крупном размере при организации вывоза мусора. В частности сообщалось, что ущерб составил 30 миллионов рублей. Региональный оператор по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» пока не получал уведомлений о возбуждении уголовного дела, сообщили в группе компаний «ВИС».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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